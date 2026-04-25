Сигнал для всех ТЦК: в Украине впервые осудили военкома за препятствование деятельности омбудсмена

Омбудсмен Лубинец доказал, что военкомы пытались скрыть издевательство над людьми

В Украине создан важный правовой прецедент: Ужгородский горрайонный суд признал руководителя местного районного ТЦК виновным в препятствовании законной деятельности представителя омбудсмена Лубинца.

Об этом сообщил сам уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в соцсетях.

Омбудсмен рассказал о случаях, когда его региональным представителям препятствуют в работе во время мониторинговых визитов. Речь идет о недопуске в помещения, непредоставлении информации, попытках блокирования визитов, в частности со стороны отдельных ТЦК.

«Такие действия оказывают непосредственное влияние на возможность обеспечения защиты прав человека и усложняют выполнение нашего мандата. В итоге это всегда о конкретном человеке, чьи права остаются без надлежащего реагирования», — отметил уполномоченный по правам человека.

Почему Закарпатье стало показательным примером

По словам Лубинца, есть первый случай, когда суд дал юридическую оценку следующим действиям: Ужгородский горрайонный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена.

«Важно понимать, что именно здесь за этой блокировкой пытались скрыть вопиющие нарушения — возможно незаконное содержание людей, применение металлических наручников и другие действия, которые могут иметь признаки бесчеловечного обращения», — подчеркнул Лубинец.

Правозащитники не только зафиксировали эти факты во время проверки, но и доказали, что попытки ограничить доступ и скрыть информацию являются противоправными.

«Это четкий сигнал: парламентский контроль не может блокироваться, а такие действия имеют правовые последствия. В то же время, эти материалы уже находятся в работе правоохранительных органов», — отметил он.

Дмитрий Лубинец заверил, что каждый случай препятствования деятельности его представителей будет на личном контроле. Цель ведомства — доказать, что закон един для всех, независимо от статуса или должности.

Скандал в Ужгородском ТЦК

Ранее представитель омбудсмена Андрей Крючков сообщил об обнаруженных им нарушениях во время мониторинга работы ТЦК в Ужгороде. Представитель омбудсмена обнаружил факты незаконного содержания граждан, среди которых люди с явными физическими недостатками и ветеран войны.

В результате проверки обнаружена ужасная антисанитария в помещении, где содержались мобилизованные. Кроме того, что у людей, доставляемых в ТЦК, без надлежащего оформления изымали документы и телефоны, лишая их права на защиту.

Командование оперативного командования «Запад» в свою очередь создало спецкомиссию по расследованию фактов нарушений в Ужгородском РТЦК.