Сигнал на сдерживание РФ и деэскалацию: Кулеба – о переговорах Байдена и Путина

Сигнал на сдерживание РФ и деэскалацию: Кулеба – о переговорах Байдена и Путина

Также Кулеба приветствовал попытки США усадить Россию за стол переговоров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным дали дали возможность "сдержать наращивание войск РФ у украинских границ".

Об этом глава украинского МИД заявил агентству Reuters в среду, 8 декабря.

Это первая официальная реакция Украины на видеозвонок между Байденом и Путиным. Также, как сообщается, Кулеба приветствовал попытки США усадить Россию за стол переговоров. Однако он добавил, что приоритетом является разработка пакета сдерживания для предотвращения возможной военной эскалации России.

"Сам контакт служит как сдерживанием и деэскалацией", – прокомментировал Кулеба.

Напомним, 7 декабря состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Все общение, продолжавшееся 2 часа, было в закрытом режиме. Это были вторые великие переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Впоследствии в Белом доме сообщили детали видеовстречи двух лидеров стран. В частности, во время онлайн-саммита Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников из-за наращивания войск России у границ Украины. Также лидеры США и РФ обсудили стратегическую стабильность, отдельно остановившись на теме кибербезопасности и защиты от программ-требователей.

ТСН.ua следил за переговорами лидеров США и России и проанализировал первые итоги второго крупного саммита Байдена и Путина. Об этом читайте по этой ссылке.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.