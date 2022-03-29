Сигналы по переговорам можно назвать положительными, но они не заглушают разрывов российских снарядов — Зеленский

Сигналы по переговорам можно назвать положительными, но они не заглушают разрывов российских снарядов — Зеленский

ВСУ, наша разведка, все, кто присоединился к обороне страны – это сегодня единственная гарантия нашего выживания как народа и как государства.

Оборона Украины – это задание сейчас №1. А все остальное – производное от этого.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 29 марта.

Также читайте Эрдоган спас переговоры Украины с РФ — Чалый

"Именно на таком фундаменте я рассматриваю и сообщения о переговорном процессе, который длится на разных уровнях с представителями Российской Федерации", — уточнил президент.

Зеленский добавил, что враг до сих пор на нашей территории, обстрелы наших городов продолжаются.

"Мариуполь заблокирован. Ракетные и авиационные удары не прекращаются. Это – реальность. Это – факты. Поэтому Вооруженные силы Украины, наша разведка, все, кто присоединился к обороне государства – это сегодня единственная гарантия нашего выживания как народа и как государства. Гарантия, реально работающая. Так можно называть положительными те сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, но эти сигналы не заглушают разрывы российских снарядов", — подчеркнул он.

Президент отметил, что руководство государства видит все риски.

"Конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, которое продолжает воевать ради нашего уничтожения. Украинцы – не наивные люди, украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения и за эти восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату, фактам, если они изменятся на нашей земле. Безусловно, Украина настроена на переговоры и будет продолжать переговорный процесс в той мере, в какой это от нас зависит", — подчеркнул он.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на результат.

"Должна быть реальная безопасность для нас, для нашего государства, для суверенитета, для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность должны быть гарантированы. Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности быть не может. И не будет. Это четкие принципы. Это ясное видение возможного результата", — подчеркнул глава государства.

А тем в социальных сетях, кто воспринимает слова так, как будто это уже факты, президент напомнил одно: мы живем в демократическом государстве и воюем за нашу свободу. За свободу для нашего народа. "Поэтому любые решения, имеющие значение для всего нашего народа, должны приниматься не одним человеком и не группой людей с какими-либо политическими взглядами, а всем нашим народом. Мудрым народом Украины", — подытожил он.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты переговоров с оккупантами

Напомним, глава фракции "Слуга народа", член украинской переговорной делегации Давид Арахамия убежден, что у украинской стороны уже достаточно наработанного материала, чтобы сделать возможной встреча президентов Украины и России.

Читайте также: