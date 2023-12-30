Сигналы Путина о "мире": аналитики ISW сделали прогноз после массированной атаки по Украине

В результате массированной ракетной атаки по Украине только в столице погибли по меньшей мере 13 человек. Это свидетельствует о том, что так называемые сигналы Путина о якобы стремлении к переговорам очень иллюзорны.

Такой прогноз сделали аналитики Института изучения войны (ISW).

Там отметили, что Россия запустила по государству около 158 воздушных целей при массированном ударе ракетами и дронами.

"ISW последовательно оценивает, что, несмотря на сообщения о негласных сигналах Путина относительно его заинтересованности в переговорах о прекращении огня, цели России в Украине, равнозначны полной капитуляции Украины и Запада, и которые были четко сформулированы в публичной риторике Кремля, остаются неизменными", — говорится в отчете Института.

С таким прогнозом согласны и западные политики. В частности, американский лидер Джо Байден заявил, что Путин стремится "уничтожить Украину" и "покорить ее народ" – именно об этом должны напомнить массированные удары, которые нанесла Россия по Украине 29 декабря, утверждал Байден.

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Соответствующее мнение также поддерживает правительство Великобритании и Эстонии. Премьер-министр государства Риши Сунак и глава эстонского правительства Кая Каллас говорили, что удары РФ по Украине являются волеизъявлением ее желания уничтожить свободу, демократию и Украину, напомнил Институт.

Напомним, в Киеве до 13 выросло количество погибших в результате ракетного удара утром 29 декабря. Из-под завалов складского помещения спасатели извлекли четыре тела.

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