Сикорский рассказал, на какую сумму Польша предоставила Украине военной помощи

Радослав Сикорский / © Getty Images

Реклама

За период полномасштабного вторжения Польша передала Украине 48 пакетов военной помощи на сумму более 3,5 млрд. евро.

Об этом во время выступления в Сейме заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Стоимость нашей поддержки в 48 пакетах помощи составляет более 3,5 млрд евро», — отметил он.

Реклама

По словам министра, Польша также выделила 100 млн долларов на инициативу «Перечень приоритетных потребностей Украины» (PURL), которая предусматривает закупку американского вооружения для украинской армии. Еще 100 млн долларов Варшава направила на чешскую программу по закупке боеприпасов для ВСУ.

Сикорский подчеркнул, что Польша стремится оставаться одним из лидеров поддержки Украины и планирует активно вовлечься в процесс ее восстановления.

«Как мы являемся лидером в помощи — будем и лидером в восстановлении Украины. Это станет новой возможностью для польского бизнеса», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что глава МИД Польши отметил, что в случае поражения Украины угроза для Польши не уменьшится, а возрастет.

Реклама

Мы ранее информировали, что в Варшаве готовятся к возможным кризисным ситуациям, адаптируя Варшавский метрополитен для использования в качестве складов и укрытий.