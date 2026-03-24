Сила сплочённости: как корпоративная культура помогает БаДМ оставаться устойчивой

Для лидера фармацевтической дистрибуции БаДМ поддержка команды на протяжении более чем 30 лет работы остаётся одним из ключевых приоритетов. В компании убеждены: сильная внутренняя культура формируется не только через совместный труд, но и через проекты, которые объединяют людей и помогают чувствовать себя частью большой команды.

Внутренние программы БаДМ, которые помогают оставаться сплочёнными

Одной из инициатив, направленных на поддержку физического и ментального здоровья сотрудников, уже второй год подряд является BaDM Sport Cup. За время существования проект превратился в масштабное движение, объединяющее сотни сотрудников из разных регионов.

Теперь Sport Cup — это не только спортивные соревнования, но и разнообразные командные активности в 10 видах спорта: от катания на катке и боулинга до сплавов на каяках и сапбордах. Такие мероприятия позволяют коллегам проводить время вместе вне работы и укрепляют командные связи.

«Мне очень нравятся спортивные мероприятия в компании. Особенно участие в прошлогоднем полумарафоне. Мы с коллегами преодолели дистанцию в 21,0975 км. Четверо атлетов из компании стали призёрами в своих возрастных категориях, доказав, что качественный корпоративный спорт может конкурировать с профессиональным», — делится начальник транспортного отдела регионов центрального офиса БаДМ Евгений.

«Фигурное катание — моя любовь ещё с детства, поэтому корпоративные активности на катке для меня всегда особенные. Это отличная возможность совместить любимое занятие с приятным общением с коллегами», — рассказывает начальник отдела экспедиции аптечного склада № 1 Вячеслав.

Праздники вместе: забота о сотрудниках и их семьях

Компания ежегодно отмечает ключевые праздники, объединяя команду и семьи сотрудников. В День знаний — подарки для первоклассников, чтобы подготовка к учебному году была приятной и вдохновляющей. В День Святого Николая — тематические сюрпризы и интерактивные книги.

На Пасху в БаДМ дарят творческие и обучающие наборы, знакомящие детей с украинскими традициями, а ко Дню защиты детей организуются праздничные активности.

Особенным для сотрудников является ежегодное празднование Дня вышиванки — праздник, когда все работники приходят в национальной одежде, а коллеги с вышитыми собственноручно рубашками получают общекорпоративное признание.

Такие инициативы формируют ощущение общности и создают позитивную атмосферу не только на работе, но и в семьях сотрудников.

Сила команды как основа развития компании

2026 год в БаДМ обещает быть насыщенным: планируются дополнительные спортивные мероприятия, мастер-классы и новые экологические проекты.

За годы существования компании корпоративная культура БаДМ стала одним из ключевых факторов стабильности. Благодаря сплочённой команде и общим ценностям компания продолжает работать и обеспечивать стабильность фармацевтического рынка Украины.

«Устойчивость компании всегда начинается с людей. Поэтому для БаДМ крайне важно создавать среду, в которой каждый сотрудник чувствует поддержку и доверие даже в самые сложные времена. Именно благодаря этой атмосфере наша команда способна преодолевать вызовы, оставаться непоколебимой и двигаться вперёд», — отмечает и.о. генерального директора ТОВ «БаДМ» Дмитрий Бабенко.