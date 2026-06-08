«Сила Влияния»: во Львове наградили 100 женщин, которые меняют Украину

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Мероприятие собрало женщин из разных уголков страны — военнослужащих, медиков, правозащитниц, педагогов, волонтеров, предпринимательниц, деятелей культуры, ученых, политиков и спортсменок.

Посмертные награды вручил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Обращаясь к присутствующим, он отметил, что роль женщины в современном обществе давно вышла за пределы традиционных представлений.

«Сегодня каждая женщина, которая живет как на подконтрольной Украине территории, так и на временно оккупированных землях, заслуживает высшую награду», — сказал он.

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Среди посмертно отмеченных — капитан полиции Виктория Шпилька, которая погибла в 23 года во время теракта во Львове при исполнении служебных обязанностей. Отличие от имени семьи получил ее муж Максим Шпилька. Также посмертно наградили легендарную певицу, Героя Украины и Народную артистку Нину Матвиенко — награду приняла ее дочь Тоня Матвиенко. Третьей посмертной лауреаткой стала Ярина Базилевич — общественный деятель, программный менеджер офиса «Львов — Молодежная столица Европы 2025», которая погибла в результате ракетного удара по Львову 4 сентября 2024 года.

Среди нынешнихлауреаток — крымскотатарская общественная деятельница Зарема Бариева, доктор искусствоведения и директор галереи ZAG Кристина Береговская, основательница Института дерматологии Ольга Богомолец, народный депутат Оксана Дмитриева, майор ВСУ и командир 32-й «Стальной» бригады Анастасия Миськевич, а также военный медик Марьяна Мамонова, освобожденная из российского плена на девятом месяце беременности.

Основательница премии и медиапроекта «Сила Влияния» Анастасия Хрищук подчеркнула, что награда — не о статусах. «Она о женщинах, которые ежедневно просыпаются и продолжают делать свое дело, даже когда трудно, больно или страшно», — сказала она. Хрищук также выразила уверенность, что благодаря таким людям Украина обязательно победит.

Больше о медиапроекте — на странице «Сила Влияния» в Instagram и на YouTube-канале.

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