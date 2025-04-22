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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1427
Время на прочтение
1 мин

Сильная атака врага на Одессу и участие украинца в избрании нового Папы Римского: главные новости ночи 22 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Одессу 22 апреля

Атака на Одессу 22 апреля

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 апреля 2025 года:

  • Последствия атаки РФ на Одессу: пожары, поврежденная инфраструктура и жилые дома Читать дальше –>

  • В результате вражеской атаки на Одессу есть пострадавшие Читать далее –>

  • В Ватикане представили духовное завещание Папы Римского Читать далее –>

  • Кто станет следующим Папой Римским: стало известно о лидере Читать далее –>

  • Кардинал-украинец присоединится к избранию нового Папы Римского Читать далее –>

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