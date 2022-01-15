"Сильнее всего тебя любят в Украине": Зеленский прокомментировал увольнение Шевченко из "Дженоа"

"Сильнее всего тебя любят в Украине": Зеленский прокомментировал увольнение Шевченко из "Дженоа"

Зеленский предложил Шевченко вернуться к работе в Украину.

Президент Владимир Зеленский, комментируя разрыв контракта итальянского клуба "Дженоа" с украинским тренером Андреем Шевченко, пригласил бывшего игрока вернуться на Родину.

Об этом Зеленский написал в своем сообщении в Telegram.

"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет "первый клубный блин на нет" в начале большой карьеры великого тренера", — заметил президент.

Зеленский выразил убеждение, что Шевченко после карьерных изменений станет еще лучше.

"И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой", — подытожил глава государства.

Напомним, "Дженоа" расторгла контракт с украинским тренером Андреем Шевченко. Стороны прекратили сотрудничество.

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