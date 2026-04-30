"Сильний нежить" или "сильна нежить": как правильно употреблять слово и какого оно рода

В украинском языке существительное «нежить» употребляется только в мужском роде. Соответственно, и прилагательные, которые с ним употребляются, согласовываются по этому роду:

сильний нежить;

тривалий нежить;

виснажливий нежить

Поскольку это существительное имеет мужской род и его основа заканчивается на мягкий согласный, то он принадлежит ко второй отмене и словоизменение происходит по соответствующей ей схеме: нежить, нежитю, нежитеві/нежитю, нежить, нежитем, на/у нежиті/нежитю, нежитю, пишет OBOZ.UA.

Кое-кто может предположить, что нежить в мужском роде означает болезнь, а в женском — описывает разного рода живых и неспокойных мертвецов из разных мифологий, сказок, фантастических произведений и т.д. В украинской мифологии к ним относятся русалки и потерчата, в европейском — вампиры, в арабском — шишки, в скандинавском — драуги, туда же относим и зомби. Общим термином «насморк» их описывают в русском языке. Там это существительное действительно имеет женский род. А вот в украинском это слово в таком смысле не употребляется. Вместо этого можем сказать «нечисть», хотя это более широкое понятие, или употребить термин «немертвые», хотя он все еще не считается устоявшимся и является калькой из английского undead.

