Сильный ветер и температурные контрасты: синоптик сделала прогноз погоды на 8 октября
Погода в Украине 8 октября будет прохладной и ветреной.
В среду, 8 октября, в Украине будет дождь. Будет сильный ветер, контрастная температура воздуха.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Подробный прогноз погоды на 8 октября.
Украинцы предупреждают, что интенсивные дожди предусматриваются в южной части, включая Одесщину. На востоке, а во второй половине дня и на западе Украины осадки завтра маловероятны.
Как отметила Диденко:
штормовые порывы — на юге, востоке, в центре;
местами порывистый — на севере;
легче, умереннее — на западе.
Направление ветра, добавляет она, восточное, северо-восточное.
По данным синоптикини, на западе днем ожидается +9+12 градусов, а на востоке и юго-востоке — +15+20 градусов.
«В центре от винницких +12 до днепровских +19 градусов. Полтавщина, Черкасская область, Кропивницкий с районами: +12+15 градусов», — отметила она.
Также известно, что:
на севере +13+16 градусов
на юге +16+20
в Одесской области +14.
В Киеве 8 октября ожидается облачная влажная погода, местами дождь. За день до +15 градусов», — завершила Диденко.
Ранее говорилось, что 8 октября Одессу и область накроет сильная непогода. Прогнозируют интенсивные дожди. Накануне стало известно о появлении смерча над Черным морем.
Жителям Одесской области советуют быть очень осторожными, потому что ожидаются сильные осадки и северо-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с. В самом городе дожди пройдут и утром и днем.