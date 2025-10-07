Сильный ветер и температурные контрасты: синоптик сделала прогноз погоды на 8 октября

Погода / © ТСН

В среду, 8 октября, в Украине будет дождь. Будет сильный ветер, контрастная температура воздуха.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Подробный прогноз погоды на 8 октября.

Украинцы предупреждают, что интенсивные дожди предусматриваются в южной части, включая Одесщину. На востоке, а во второй половине дня и на западе Украины осадки завтра маловероятны.

Как отметила Диденко:

штормовые порывы — на юге, востоке, в центре;

местами порывистый — на севере;

легче, умереннее — на западе.

Направление ветра, добавляет она, восточное, северо-восточное.

По данным синоптикини, на западе днем ожидается +9+12 градусов, а на востоке и юго-востоке — +15+20 градусов.

«В центре от винницких +12 до днепровских +19 градусов. Полтавщина, Черкасская область, Кропивницкий с районами: +12+15 градусов», — отметила она.

Также известно, что:

на севере +13+16 градусов

на юге +16+20

в Одесской области +14.

В Киеве 8 октября ожидается облачная влажная погода, местами дождь. За день до +15 градусов», — завершила Диденко.

Ранее говорилось, что 8 октября Одессу и область накроет сильная непогода. Прогнозируют интенсивные дожди. Накануне стало известно о появлении смерча над Черным морем.

Жителям Одесской области советуют быть очень осторожными, потому что ожидаются сильные осадки и северо-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с. В самом городе дожди пройдут и утром и днем.