Сильное течение сносило обоих: в Черновцах полицейский спас мужчину, который тонул

Сильное течение сносило обоих: в Черновцах полицейский спас мужчину, который тонул

На пляже майор полиции услышал крики о помощи.

Во время семейного отдыха на реке Прут полицейский спас мужчину, который едва не утонул во время купания в реке.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

Майор полиции Борис Козарийчук, находясь в свой выходной день с семьей на городском пляже Черновцов, услышал крики отдыхающих о помощи.

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Мужчина начал вытаскивать отдыхающего, который на тот момент уже потерял сознание, на берег, однако сильное течение сносило их обоих.

На помощь бросились неравнодушные люди. Уже на берегу реки он сделал буковинцу непрямой массаж сердца и привел его в чувство.

Напомним, в Николаеве водолазы достали из воды тело мужчины, который утонул в Бузском лимане.

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