Сильные дожди, град и жара: синоптик предупредил об опасности 8-14 июня

погода в Украине / © ТСН

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В течение недели с 8 по 14 июня в Украине будет преобладать теплая и неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют периодические грозовые дожди, локальные ливни и постепенное повышение температуры почти по всей стране.

Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич.

По прогнозам метеоролога, погодные условия будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс. Поэтому во многих областях в дневные часы будут проходить кратковременные дожди с грозами. Во время непогоды возможны шквалы и град.

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Из-за жары и недостаточного количества осадков в ряде регионов будет расти уровень пожарной опасности.

Погода 8 июня

В понедельник большинство областей покроют грозовые дожди. Больше всего осадков прогнозируют в северных регионах. В то же время, на крайнем западе и востоке страны существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха будет держаться в пределах +13…+19 градусов ночью, а днем в восточных областях до +26…+31, на остальной территории +20…+25.

Во время гроз возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

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Погода 9 июня

Во вторник ночью осадков не будет, местами образуется слабый туман. Днем прогнозируется в центральных, северных и части южных областей.

В некоторых районах возможны сильные ливни. На востоке страны преобладает сухая погода.

Температура ночью не срастит — +12… +17 градусов. а вот днем столбик термометра достигнет +27. На северо-западе — до +17…+22 градусов.

Погода 10 июня

В среду кратковременные дожди ночью пройдут в центре и на юге. Днем грозы охватят западные, центральные и северные области.

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В Одесской и востоке Украины существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха днем поднимется до +24…+29 градусов, а на западе будет немного прохладнее — +19…+24.

Погода 11 июня

В четверг наиболее неустойчивая погода прогнозируется в западных областях. Там ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалы до 17-22 м/с.

На остальной территории страны преимущественно сухо, лишь местами в центре и на Донбассе возможны кратковременные дожди.

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Температура днем: +27…+32 градуса, на западе +21…+26.

Погода 12 июня

В пятницу дожди с грозами снова охватят западные, северные и центральные области. Кое-где возможны шквалы и сильные порывы ветра.

Температура продолжит расти: ночью +15…+20, а днем +28…+33 градуса.

В западных областях будет немного прохладнее — до +28.

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Погода 13-14 июня

В выходные неустойчивая погода сохранится в большинстве регионов Украины. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы.

Несмотря на осадки, жара не отступит:

днем воздух будет прогреваться до +28…+33 градусов;

в западных областях и Карпатах — +22… +28.

Метеоролог советует украинцам внимательно следить за предупреждениями об опасных явлениях погоды, особенно во время гроз и сильного ветра.

Напомним, в Украине, кроме восточных областей, грозы, в понедельник днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Винницкой, Житомирской и Киевской областях дождь.

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