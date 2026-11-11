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- Украина
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Сильные дожди и мокрый снег: какие области накроет непогода 12 ноября
Синоптики предупредили о значительных осадках, сильном ветре и резких температурных контрастах. Наиболее неблагоприятные условия прогнозируют на юго-востоке страны, Закарпатье и Прикарпатье.
12 ноября синоптическую ситуацию в Украине будут определять атмосферные фронты, которые обусловят облачное небо, в большинстве областей дожди разной интенсивности.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
По данным синоптиков, ночью на западе и востоке днем в Украине умеренные, на юго-востоке сильные дожди. В Карпатах мокрый снег.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 0 до 5° тепла, днем от 3 до 8°, на юге страны от 8 до 13° тепла.
Погода в Киеве и регионе
В Киевской области будет облачно. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 0 до 5° тепла, а днем от 3 до 8° выше нуля.
В столице ночью от 1 до 3° тепла, а днем воздух прогреется до +5°.
Напомним, глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждал об изменении погоды. В частности, 12 ноября пройдут дожди, иногда с мокрым снегом, а порывистый ветер будет добавлять прохлады. Ночью ожидается +2…+4 градуса тепла, днем — +6…+8 градусов.