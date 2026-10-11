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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Сильные дожди и опасный туман: какая погода ожидается в Украине 12 октября

Водителям в регионах, где прогнозируется туман, следует быть особенно внимательными, соблюдать безопасную скорость и увеличивать дистанцию между автомобилями.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Погода осенью

Синоптики прогнозируют туман в некоторых областях / © Pixabay

В понедельник, 12 октября, в некоторых регионах Украины прогнозируются дожди, местами сильные. В западных областях, а также в Одесской области ночью и утром ожидается туман, который может ухудшить видимость на автодорогах до 200–500 метров. В то же время в восточных и юго-восточных регионах сохранится относительно теплая погода.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и региональные центры по гидрометеорологии.

Погода в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве северных областей, в Винницкой области, ночью на западе, а днём в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях ожидаются умеренные дожди.

Местами ночью прогнозируются значительные осадки в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается.

Ночью и утром в Закарпатье и Прикарпатье местами будет образовываться туман. В отдельных регионах он может существенно затруднить движение транспорта.

Ветер будет юго-восточным, а в западных и северных областях — северо-западным, со скоростью 5–10 м/с.

Погода в Украине 12 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 12 октября / © Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью составит 8–13° тепла, на крайнем западе — 3–8°. Днем в западных и большинстве северных областей, а также в Винницкой области ожидается 12–17° тепла, на остальной территории — 18–23°.

Погода в Киеве

По прогнозу Укргидрометцентра, 12 октября в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют умеренный дождь, а ночью местами — значительные осадки.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с. В Киевской области температура воздуха ночью составит 8–13° тепла, днём — 12–17°.

В столице ночью ожидается 10–12° тепла, а днём температура воздуха поднимется до 13–15°.

Погода во Львове

Согласно прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, во Львове и области в понедельник будет облачно с прояснениями, без значительных осадков.

Ночью и утром ожидается туман. Видимость на территории области и в самом Львове может снижаться до 200–500 метров. В связи с этим объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности — желтого.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха во Львовской области ночью составит 3–8° тепла, днём — 11–16°.

Во Львове ночью ожидается 4–6° тепла, днём — 13–15°.

Погода в Харькове

В Харьковской области 12 октября, согласно прогнозу регионального гидрометцентра, ожидается переменная облачность, осадков не ожидается.

Южный ветер, 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью составит 7–12° тепла, днём — 20–25°.

В Харькове ночная температура будет колебаться в пределах 9–11° тепла, а днём воздух прогреется до 22–24°.

Погода в Днепре

В Днепре и Днепропетровской области в понедельник осадков не прогнозируется.Ожидается переменная облачность и более слабый, чем в большинстве других регионов, ветер юго-восточного направления — 3–8 м/с.

По данным Гидрометеорологического центра Днепропетровской и Донецкой областей, в регионе ночью будет 8–13° тепла, днём — 22–27°.

В Днепре ночью ожидается 11–13° тепла, а днём — 24–26°.

Погода в Одессе

В Одесской области ночью 12 октября значительных осадков не ожидается, однако днём местами пройдёт умеренный дождь.

Ночью и утром синоптики Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей предупреждают о тумане с видимостью 200–500 метров на автодорогах области. Объявлен предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности — желтого.

Ветер будет менять направление с южного на северное, скорость составит 9–14 м/с. Температура воздуха в области ночью ожидается на уровне 11–16° тепла, днём — 18–23°.

В Одессе существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром также будет туман с видимостью 200–500 метров. Ветер южный, днём — северный, 9–14 м/с. Температура ночью составит 14–16° тепла, днём — 19–21°.

Напомним, что, согласно предварительным прогнозам на зиму, сезон может оказаться теплее нормы. Впрочем, нельзя исключать периоды резкого похолодания.

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