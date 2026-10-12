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Сильные дожди и туман, а потом — заморозки: синоптики шокировали прогнозом погоды
Рабочая неделя начнется с дождей и туманов. Однако это еще не все. В последствии погодные условия испортятся.
Сегодня, 12 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве областей пройдут дожди, местами осадки будут значительными.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
По прогнозу синоптиков, в большинстве северных областей Винницкой области, а также ночью в западных и днем в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях ожидается умеренный дождь.
В Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях ночью местами пройдут сильные осадки. На остальной территории Украины будет без осадков.
Ветер юго-восточный, в западных и северных областях северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 8 до 13 ° (на крайнем западе 3-8° тепла), а днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях от 12 до 17° тепла, на остальной территории от 18 до 23° с отметкой плюс.
Погода в Киеве 12 октября
В Киеве в ближайшие часы с содержанием ночью и утром 12 октября гроза. І уровень опасности, желтый
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий.
Важное предупреждение
Ночью 13-14 октября в западных областях заморозки на поверхности 0-3°. I уровень опасности, желтый.
Напомним, глава Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказывал, что в этом году метеорологическая осень в Украине наступила на девять дней позже климатической нормы.
По предварительным прогнозам, зима может быть теплее обычной. В ноябре температура может превысить норму примерно на 1 градус, а в декабре, январе, феврале и марте — ориентировочно на 2 градуса.