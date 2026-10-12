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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1642
Время на прочтение
2 мин

Сильные дожди и туман, а потом — заморозки: синоптики шокировали прогнозом погоды

Рабочая неделя начнется с дождей и туманов. Однако это еще не все. В последствии погодные условия испортятся.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Дневная температура будет колебаться от +1 до +17

Дневная температура будет колебаться от +12 до +17 / © pexels.com

Сегодня, 12 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве областей пройдут дожди, местами осадки будут значительными.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По прогнозу синоптиков, в большинстве северных областей Винницкой области, а также ночью в западных и днем в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях ожидается умеренный дождь.

В Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях ночью местами пройдут сильные осадки. На остальной территории Украины будет без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных и северных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 8 до 13 ° (на крайнем западе 3-8° тепла), а днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях от 12 до 17° тепла, на остальной территории от 18 до 23° с отметкой плюс.

Погода в Киеве 12 октября

В Киеве в ближайшие часы с содержанием ночью и утром 12 октября гроза. І уровень опасности, желтый

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий.

Важное предупреждение

Ночью 13-14 октября в западных областях заморозки на поверхности 0-3°. I уровень опасности, желтый.

Напомним, глава Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказывал, что в этом году метеорологическая осень в Украине наступила на девять дней позже климатической нормы.

По предварительным прогнозам, зима может быть теплее обычной. В ноябре температура может превысить норму примерно на 1 градус, а в декабре, январе, феврале и марте — ориентировочно на 2 градуса.

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