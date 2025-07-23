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- Украина
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Сильные грозы, град и 32° тепла: какие регионы накроет ненастье, а какие - жара
В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.
В среду, 23 июля, погода в Украине будет неустойчивой, потому что будет находиться под атмосферным фронтом. Местами регионы накроет сильная непогода. Впрочем, будет по-летнему тепло.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Днем на Левобережье части страны ухудшится погода. Синоптики предупреждают опасные метеорологические явления. Объявлено штормовое предупреждение из-за дождя, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Температура воздуха в западных и северных областях днем составит 23-28 тепла. На остальной территории страны столбики термометров поднимутся до 27-32°.
В Киеве и области днем осадков не прогнозируют. В столице температура будет +23-28°, а в Киевской области - +26-28°.
Как сообщалось, в Запорожье происходит настоящее нашествие саранчи , которая добралась до областного центра, вероятно, с территории пересохшего Каховского водохранилища. Специалисты называют причиной распространения саранчи засушливое лето и отсутствие обработки почв из-за войны. В таких условиях они быстро размножаются и мигрируют на большие расстояния. Особенно уязвимы к поражению не обработанные участки.