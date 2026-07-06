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Сильные грозы и ливни: в Украине объявили первый уровень опасности — какие регионы в зоне риска (карта)
На северо-востоке объявили первый уровень опасности — желтый.
В понедельник, 6 июля, почти по всей территории Украины ожидается ухудшение погодных условий: дожди и грозы. Синоптики объявили об опасных метеорологических явлениях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода на понедельник, 6 июля
Ночью в западных, северных Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине местами (на северо-востоке повсюду) кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северной части порывы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
Температура ночью 11-16, на побережье морей 15-20; днем 20-25°, на юге и юго-востоке страны 24-29°.
Кроме того, на северо-востоке объявили первый уровень опасности — желтый.
«6 июля днем на северо-востоке страны грозы. I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий», — предупредили метеорологи.
Погода в Киеве и области
На территории Киевщины и Киева 6 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза.
Ветер западный, 7-12 м/с, днем по области порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 20-25°; в Киеве ночью 13-15 °, днем 22-24 °.
Напомним, в Украине идет опасный удар стихии. Синоптики назвали города, которые накроют непогоду.