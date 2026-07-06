Погода на 6 июля / © ТСН

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В понедельник, 6 июля, почти по всей территории Украины ожидается ухудшение погодных условий: дожди и грозы. Синоптики объявили об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на понедельник, 6 июля

Ночью в западных, северных Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине местами (на северо-востоке повсюду) кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северной части порывы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

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Температура ночью 11-16, на побережье морей 15-20; днем 20-25°, на юге и юго-востоке страны 24-29°.

Кроме того, на северо-востоке объявили первый уровень опасности — желтый.

«6 июля днем на северо-востоке страны грозы. I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий», — предупредили метеорологи.

Погода в Киеве и области

На территории Киевщины и Киева 6 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза.

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Ветер западный, 7-12 м/с, днем по области порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 20-25°; в Киеве ночью 13-15 °, днем 22-24 °.

Напомним, в Украине идет опасный удар стихии. Синоптики назвали города, которые накроют непогоду.

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