Сильные морозы идут в Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Погода в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине уже на этой неделе ожидается существенное изменение погодных условий. После периода относительно умеренной зимы на страну надвигается волна сильных морозов, снегопадов и шквального ветра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, ухудшение погоды ощущается уже сегодня. В Украине ожидается снег, мокрый снег и порывистый ветер, что значительно усложнит ситуацию на улицах.

Реклама

Особое внимание синоптик обратила на ночь на 7 января. Именно в это время температура начнет снижаться, из-за чего мокрые поверхности подмерзнут.

«Ночью на 7 января начнет подмерзать снова и поэтому особенно опасным может быть гололед. Очень осторожно передвигайтесь по улицам и тротуарам!» — призвала Диденко.

Когда ударят настоящие морозы

Самое существенное понижение температуры ожидается перед выходными. Эксперт сделала важное предупреждение о приходе настоящих зимних холодов.

«По ориентировочным прогнозам, которые еще нуждаются в уточнении, с 9-10 января в Украине предполагается существенное похолодание», — отметила синоптик.

Реклама

Несмотря на тревожный прогноз, есть и хорошая новость: период сильных морозов не будет длительным.

По данным Диденко, холодный фронт задержится в Украине недолго. Уже на старого Василия, 14 января, морозы начнут отступать, и температурные показатели снова повысятся.

Напомним, ранее мы писали, как защитить кожу и глаза от сухости в зимний период.