- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 417
- Время на прочтение
- 1 мин
Сильные морозы идут в Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания
Узнайте, когда именно в Украину ворвется настоящий холод и сколько он продержится.
В Украине уже на этой неделе ожидается существенное изменение погодных условий. После периода относительно умеренной зимы на страну надвигается волна сильных морозов, снегопадов и шквального ветра.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
Согласно прогнозу, ухудшение погоды ощущается уже сегодня. В Украине ожидается снег, мокрый снег и порывистый ветер, что значительно усложнит ситуацию на улицах.
Особое внимание синоптик обратила на ночь на 7 января. Именно в это время температура начнет снижаться, из-за чего мокрые поверхности подмерзнут.
«Ночью на 7 января начнет подмерзать снова и поэтому особенно опасным может быть гололед. Очень осторожно передвигайтесь по улицам и тротуарам!» — призвала Диденко.
Когда ударят настоящие морозы
Самое существенное понижение температуры ожидается перед выходными. Эксперт сделала важное предупреждение о приходе настоящих зимних холодов.
«По ориентировочным прогнозам, которые еще нуждаются в уточнении, с 9-10 января в Украине предполагается существенное похолодание», — отметила синоптик.
Несмотря на тревожный прогноз, есть и хорошая новость: период сильных морозов не будет длительным.
По данным Диденко, холодный фронт задержится в Украине недолго. Уже на старого Василия, 14 января, морозы начнут отступать, и температурные показатели снова повысятся.
Напомним, ранее мы писали, как защитить кожу и глаза от сухости в зимний период.