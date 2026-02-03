Сильные морозы по всей Украине: какой будет погода сегодня

Морозы не отступают / © pexels.com

Реклама

Сегодня, 3 февраля, в Украине прогнозируется холодная погода и морозами. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

Температура днем будет составлять -10…15°С. На Прикарпатье, на юге и юго-востоке страны будет -6…11°С. В Крыму днем -4…9°С. На Закарпатье 0…+5°С.

Реклама

В Киевской области и столице сухо и малооблачно. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем будет составлять -10…15°С. В Киеве ночью в пределах -13…15°С.

Ранее синоптик объяснила, будет ли третья волна морозов в Украине и какова погода в феврале. Больше об этом читайте в новости.