Сильные пожары, разрушения и раненые: РФ несколько раз подряд атаковала один из городов
В результате российской атаки на Одессу травмированы три человека.
Ночью 17 февраля армия Российской Федерации атаковала Одессу беспилотниками. Повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. Известно о трех пострадавших.
Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По данным чиновника, известно о двух пострадавших мужчинах. Один из них находится в тяжелом состоянии, а состояние другого медики оценивают как средней степени тяжести. Их госпитализировали в медучреждение. Кроме того, потерпевшей женщине врачи оказали помощь на месте.
Что известно об атаке
По данным МВА, в результате атаки на Одессу были повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом — поврежден магазин и СТО.
Глава Одесской областной военной администрации Оле Кипер добавил, что в Одессе один из БпЛА попал в квартиру на верхних этажах многоквартирного дома. Еще один дрон упал вблизи частного дома, повредив фасад и остекление, другой — на территории гаражного кооператива, где было повреждено семь гаражей и два автомобиля.
Проблемы с водоснабжением
В «Инфоксводоканале» сообщили, что из-за обесточивания объектов без водоснабжения оказались потребители Киевского и части Хаджибейского районов Одессы, а также с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м «Радужный», ж/м «Совиньон 1–5», ж/м «Черноморка», ЖКУ «Таирово».
На предприятии предупреждают, что может наблюдаться снижение давления и отсутствие воды на верхних этажах некоторых потребителей Хаджибейского и Приморского районов.
Как сообщалось, ночью Украину атаковали российские дроны. В Одессе произошло было громко. Кроме того, взрывы раздавались в Днепре и Кривом Роге.