Сильные вьюги, сугробы и мороз до -25°: когда Украину накроет мощная зимняя непогода

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в Украине 7-9 января. Регионы покроют мощные снегопады, мороз и сильные порывы ветра.

Об этом сообщают синоптики "Укргидрометцентра".

"7-9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия в результате вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны", — говорится в сообщении.

В 78 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях будет сильный снег. Синоптики прогнозируют от 10 до 30 см снежного покрова.

Тем временем в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях будет дождь с переходом в снег, а также гололедица и налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова – 5-15 см.

В центре, на востоке и юге страны порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Кроме того, синоптики предупреждают о вьюгах, снежных заносах. На дорогах большинства областей страны гололедица.

В течение 7-9 января с севера на юг ожидается значительное понижение ночной температуры до 13-20° мороза. В Черниговской и Сумской областях столбики термометров опустятся до -19-25°. В южной части страны температура воздуха будет 7-15° мороза.

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде в январе 2024-го. Средняя лунная температура прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза. Количество осадков в большинстве областей будет в пределах нормы.

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