Сильный град и затопленные автомобили: Украину накрыл мощный ливень (видео)

Штормовое предупреждение объявили и на 26 мая.

Днепропетровщину, Харьковщину и Одесщину днем 25 мая накрыл сильный ливень. В Днепре из-за непогоды буквально плавали автомобили, а дворы были засыпаны градом. Подобная ситуация наблюдалась в Одессе и Харькове.

Соответствующие фотографии появились в соцсетях.

Днем сразу несколько регионов Украины накрыла непогода. Сопровождалась она молниями, мощным громом и градом. В Днепре из-за дождя оказались затопленными местные улицы — машины буквально плавали в воде. Подобная ситуация наблюдалась в Харькове и Одессе.

Отметим, что непогоду в Украине передают и на завтра, 26 мая. Возможны грозы.

“Укргидрометцентр сообщает: до конца суток 25 мая в Киеве и области гроза – I уровень опасности, желтый. 26 мая днем в Украине, кроме большинства северных областей, грозы — и уровень опасности, желтый”, — предупредили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Днепр, Одесса и Харьков оказались под сильным ливнем

Напомним, что медики Днепра спасают попавшего под ракетный удар ГСНСовца.

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