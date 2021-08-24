Сильный ливень обесточил 12 сел и городов в Ровенской области

Аварийные бригады работают с 6:00 утра.

Сегодня, 24 августа, в результате ливня в Ровенской области без электроэнергии остались 12 населенных пунктов. Это села и города на Здолбуновщине, Острожчини. на территории обслуживания Ровенского и Владимирецкого РЭС.

Как сообщили в пресс-служба "Ровнооблэнерго", по состоянию на 14:00 час. 2358 потребителей остались без света.

Энергетики работают несмотря на сложные погодные условия с 6:00 утра. За это время удалось восстановить электроснабжение десяткам абонентов на территории обслуживания указанных районов, а также на Дубенщине и Радивиловщине.

"Стараемся как можно быстрее вернуть свет вашим домам. Предупреждаем! Ни при каких условиях не приближайтесь к оборванным элетросетям. Не пытайтесь самостоятельно восстановить электроснабжение", — отметили в "Ровнооблэнерго".

Напомним, в Ровно утром, 24 августа, выпал сильный дождь. Из-за этого затопило улицы и дороги и осложнило движение транспорта. Из-за обильных осадков в городе отменили проведение фестиваля "Праздник хлеба" и выставки "Аллея мастеров".

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