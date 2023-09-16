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Сильный пожар в Санкт-Петербурге и ухудшение ситуации для россиян у Бахмута: главные новости ночи 16 сентября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1596
Время на прочтение
1 мин
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Сильный пожар в Санкт-Петербурге и ухудшение ситуации для россиян у Бахмута: главные новости ночи 16 сентября 2023 года

Пожары в России сейчас происходят время / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 16 сентября 2023:

  • В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар в торговом центре Читать далее –>
  • Украинские силы освободили Андреевку: ситуация для российских войск к югу от Бахмута ухудшается — ISW Читать дальше –>
  • Россияне обеспокоены, что ВСУ форсируют Днепр в Херсонской области – ISW Читать дальше –>
  • Украинская ПВО эффективна против российских вертолетов — ISW Читать далее –>
  • США хотят увеличить производство артиллерийских снарядов из-за войны в Украине Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1596
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