Сильный пожар в Санкт-Петербурге и ухудшение ситуации для россиян у Бахмута: главные новости ночи 16 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 16 сентября 2023:
- В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар в торговом центре Читать далее –>
- Украинские силы освободили Андреевку: ситуация для российских войск к югу от Бахмута ухудшается — ISW Читать дальше –>
- Россияне обеспокоены, что ВСУ форсируют Днепр в Херсонской области – ISW Читать дальше –>
- Украинская ПВО эффективна против российских вертолетов — ISW Читать далее –>
- США хотят увеличить производство артиллерийских снарядов из-за войны в Украине Читать далее –>
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