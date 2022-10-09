Сильный ракетный удар по Запорожью и потери врага на юге: главные новости ночи 9 октября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 9 октября:
- В Запорожье ночью раздались взрывы. Читать дальше –>
- Враг атаковал Запорожье почти десятком ракет. Читать дальше –>
- Россия нанесла массированный ракетный удар по Запорожью: разрушены дома, вспыхнули пожары. Читать дальше –>
- В результате ракетного удара по Запорожью погибли 17 человек. Читать дальше –>
- На юге вражеское войско "похудело" на 83 россиян, два склада с боеприпасами и пункт управления. Читать дальше –>
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