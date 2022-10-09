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Сильный ракетный удар по Запорожью и потери врага на юге: главные новости ночи 9 октября

Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
1 мин
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Сильный ракетный удар по Запорожью и потери врага на юге: главные новости ночи 9 октября

Фото: Фото из социальных сетей

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 9 октября:

  • На юге вражеское войско "похудело" на 83 россиян, два склада с боеприпасами и пункт управления. Читать дальше –>

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