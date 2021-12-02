Сильный снег: спасатели призвали туристов не идти в горы и показали видео вьюги в Карпатах

Спасатели подчеркнули, что горы зимой смотрятся не так, как на туристических буклетах.
Спасатели призвали туристов не идти в Карпаты во время сильнейшей непогоды. Поскольку для таких походов требуется надлежащая подготовка и обмундирование.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели подчеркнули, что горы зимой выглядят не так, как на туристических буклетах и обнародовали видео метели из Драгобрата.
Работники ГСЧС призвали туристов перед походом в горы следить за погодными условиями и учитывать предупреждения от спасателей.
"Обязательно учитывайте свои возможности и прогнозы погоды, а также зарегистрируйте свой поход. Это можно сделать с помощью онлайн-заявки на сайтах ГУ ГСЧС в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях", — сообщили в ГСЧС Украины.
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