Снег в Хмельницком 27 ноября / © ТСН

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Ряд городов и областей Украины 27 ноября накрыл интенсивный снегопад, спровоцировавший пробки на дорогах. Самая тяжелая транспортная ситуация зафиксирована во Львове, Виннице и Хмельницком, где движение оказалось фактически парализовано.

Об этом сообщили местные власти и телеграм-каналы.

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Снегом в пятницу засыпало сразу несколько регионов Украины: Львов и область, Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы, Хмельницкий и область, Винницу, Кривой Рог и Запорожскую область.

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В Хмельницком из-за снегопада на дорогах образовались пробки.

Во Львове за ночь выпало значительное количество снега. Депутат городского совета Игорь Зинкевич сообщил о существенном усложнении движения. По его словам, сложные погодные условия и заснеженные дороги повлекли за собой большие пробки во многих направлениях.

В частности, водители сообщают об усложнении движения:

Винниковский лес — пробка.

Брюховицкий лес — пробка.

Галицкий перекресток — все стоит.

Подборцы — Глинянский тракт — движение практически остановилось.

Стрыйская, Научная, Пасечная — сильные пробки.

Объездная Львова — также пробки.

Из-за снегопада утро во Львове водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и по возможности отложить поездки.

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В Тернопольской области из-за снежной непогоды дорога в направлении села Черниховцы превратилась в «каток». Водителей предупреждают о сильной гололедице.

В Виннице утром также возник транспортный коллапс из-за снега: полностью парализованы улица Порика и 600-летия, возникла пробка на улице Лебединского в направлении улицы Брацлавской.

Ночью снег выпал также в Ивано-Франковске. Местные дрифтеры воспользовались заснеженными дорогами и сразу начали их испытывать.

Заснежило и Черновцы. В городском совете сообщили, что коммунальные службы уже совершили восемь выездов и очистили 195 км маршрутов. Для обработки дорог использовали 23 т соли и 13,5 куб. м смеси. Коммунальщики продолжают очищать и посыпать дороги. В то же время, от снега убирают пешеходные зоны, площади и скверы.

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Снегопад накрыл Запорожскую область. Из-за ухудшения погоды дорожные службы еще ночью начали обрабатывать автодороги противогололедными материалами, сообщил глава ОВА Михаил Семикин.

В общей сложности к работам привлекли 50 единиц специальной техники. Проезд основными дорогами области обеспечен. Противоледные работы продолжаются.

«Прошу водителей быть особенно внимательными за рулем, соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Берегите себя!» — призвал Семикин.

Снегопад в Украине 27 ноября (16 фото) © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © Черновицкий городской совет © Черновицкий городской совет © Черновицкий городской совет © ТСН © Запорожская ОВА © Запорожская ОВА © Запорожская ОВА © Запорожская ОВА © Запорожская ОВА © Запорожская ОВА © Запорожская ОВА

Дата публикации 10:19, 27.11.26 Количество просмотров 13 Снегопад накрыл Украину 27 ноября: видео из разных регионов

Заметим, накануне синоптики предупреждали, что 27 и 28 ноября на западе Украины ожидается ухудшение погоды из-за снегопадов и гололеда. Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях прогнозировали значительный снег с приростом покрова на 8-20 см и опасность на дорогах, из-за чего объявили І уровень опасности — желтый.

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