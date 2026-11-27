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Сильный снегопад навалился на Украину: города сковали пробки, дороги стали "катками" (фото, видео)
Снегопад в пятницу охватил ряд регионов Украины, оказав существенное влияние на трафик и работу коммунальных служб.
Ряд городов и областей Украины 27 ноября накрыл интенсивный снегопад, спровоцировавший пробки на дорогах. Самая тяжелая транспортная ситуация зафиксирована во Львове, Виннице и Хмельницком, где движение оказалось фактически парализовано.
Об этом сообщили местные власти и телеграм-каналы.
Снегом в пятницу засыпало сразу несколько регионов Украины: Львов и область, Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы, Хмельницкий и область, Винницу, Кривой Рог и Запорожскую область.
В Хмельницком из-за снегопада на дорогах образовались пробки.
Во Львове за ночь выпало значительное количество снега. Депутат городского совета Игорь Зинкевич сообщил о существенном усложнении движения. По его словам, сложные погодные условия и заснеженные дороги повлекли за собой большие пробки во многих направлениях.
В частности, водители сообщают об усложнении движения:
Винниковский лес — пробка.
Брюховицкий лес — пробка.
Галицкий перекресток — все стоит.
Подборцы — Глинянский тракт — движение практически остановилось.
Стрыйская, Научная, Пасечная — сильные пробки.
Объездная Львова — также пробки.
Из-за снегопада утро во Львове водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и по возможности отложить поездки.
В Тернопольской области из-за снежной непогоды дорога в направлении села Черниховцы превратилась в «каток». Водителей предупреждают о сильной гололедице.
В Виннице утром также возник транспортный коллапс из-за снега: полностью парализованы улица Порика и 600-летия, возникла пробка на улице Лебединского в направлении улицы Брацлавской.
Ночью снег выпал также в Ивано-Франковске. Местные дрифтеры воспользовались заснеженными дорогами и сразу начали их испытывать.
Заснежило и Черновцы. В городском совете сообщили, что коммунальные службы уже совершили восемь выездов и очистили 195 км маршрутов. Для обработки дорог использовали 23 т соли и 13,5 куб. м смеси. Коммунальщики продолжают очищать и посыпать дороги. В то же время, от снега убирают пешеходные зоны, площади и скверы.
Снегопад накрыл Запорожскую область. Из-за ухудшения погоды дорожные службы еще ночью начали обрабатывать автодороги противогололедными материалами, сообщил глава ОВА Михаил Семикин.
В общей сложности к работам привлекли 50 единиц специальной техники. Проезд основными дорогами области обеспечен. Противоледные работы продолжаются.
«Прошу водителей быть особенно внимательными за рулем, соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Берегите себя!» — призвал Семикин.
Снегопад в Украине 27 ноября (16 фото)
Заметим, накануне синоптики предупреждали, что 27 и 28 ноября на западе Украины ожидается ухудшение погоды из-за снегопадов и гололеда. Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях прогнозировали значительный снег с приростом покрова на 8-20 см и опасность на дорогах, из-за чего объявили І уровень опасности — желтый.