Сильный ветер и дождь: прогноз погоды в Украине на пятницу, 24 сентября

В Карпатах ночью снова ожидается мокрый снег.

В пятницу, 24 сентября, в Украине будет дождливая и ветреная погода — месяцами порывы будут достигать 25-30 м/с.

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Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будут идти умеренные, на севере страны местами значительные дожди, лишь в южной части и восточных областях ночью без осадков. Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, ночью на западе, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, на Закарпатье и в южной части 13-18°. В Карпатах небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), температура ночью 1-6° тепла.

В Киеве 24 сентября также будет идти дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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