Сильный ветер и дожди: как изменится погода в Украине в эти выходные

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в эти выходные / © unsplash.com

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В эти выходные в Украине ожидается резкое изменение погоды с штормовым ветром, дождями и значительным похолоданием, в связи с чем почти по всей стране объявлен первый уровень опасности.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, выходные 5–6 сентября в Украине будут переменчивыми, с сильным ветром, скачками атмосферного давления и похолоданием. Штормовые порывы ветра будут достигать 15–22 м/с по всей стране.

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«Характерной чертой предстоящих выходных в Украине станет сильный ветер со штормовыми порывами до 15–22 м в секунду. Будьте очень внимательны и осторожны», — предупреждает Диденко.

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В субботу жара от +26 до +32 сохранится только на юге, востоке и в Днепропетровской области. На севере ожидается от +20 до +24 градусов тепла, а на западе будет прохладнее всего — там ожидается от +18 до +20 (в Закарпатье немного теплее). Из-за атмосферного фронта дожди пройдут в западных и северных областях, а также в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях.

В Киеве ночью и утром возможен дождь, а днём будет сухо, температура достигнет +23…+24. В воскресенье, 6 сентября, похолодание до +16…+22 и дожди охватят всю Украину, кроме юга (там будет от +24 до +26 градусов тепла). Впрочем, синоптик прогнозирует новое потепление уже со следующей недели.

В Украинском гидрометцентре также предупреждают о приближении атмосферного фронта с северо-запада. В стране объявили первый, желтый, уровень опасности из-за порывов ветра до 15–20 м/с почти по всей стране.

Синоптики предупреждают о шквальном ветре 5 сентября / © Укргидрометцентр

В субботу, 5 сентября, ожидается переменная облачность: ночью на севере, а днем в большинстве областей пройдут дожди, местами с грозами (в частности, в центре, в Одесской и Николаевской областях). Днем температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов тепла, на юге и в Кировоградской области ожидается до +30, на западе будет несколько прохладнее — столбики термометров будут показывать от +18 до +23 градусов тепла.

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Погода в Украине 5 сентября / © Укргидрометцентр

6–7 сентября в Украине значительно похолодает: ночью до +7…+14, а днём до +15…+23. По данным метеорологов, синоптическая обстановка стабилизируется с понедельника, когда область высокого давления с юго-запада прекратит осадки.

«В понедельник с юго-запада будет распространяться область высокого атмосферного давления, что приведет к прекращению осадков и более спокойной синоптической обстановке», — сообщают синоптики.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в крупных украинских городах 5 сентября.

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