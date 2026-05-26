- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 1 мин
Сильный ветер и грозы накроют Украину: объявлен желтый уровень опасности
В Украине 27 мая ожидается ухудшение погоды: синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах в ряде областей. Из-за опасных метеоявлений объявлен желтый уровень опасности.
В Украине 27 мая ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, а в части областей - грозы.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
В Украине ухудшится погода
По данным синоптиков, днем 27 мая в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В центральных, южных областях и Прикарпатье прогнозируют грозы.
Из-за опасных метеорологических явлений в Украине объявлен И уровень опасности — желтый.
Какие могут быть последствия
В Укргидрометцентре предупредили, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.
Также возможны усложнения движения транспорта.
Украинцев призывают осторожничать во время пребывания на улице, не оставлять автомобили возле деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.
Раньше мы писали, что в ближайшие дни Европу накроет волна жары. Синоптики Укргидрометцентра сообщили, придет ли аномальная жара в Украину.