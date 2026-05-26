ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

Сильный ветер и грозы накроют Украину: объявлен желтый уровень опасности

В Украине 27 мая ожидается ухудшение погоды: синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах в ряде областей. Из-за опасных метеоявлений объявлен желтый уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Сильный ветер

Сильный ветер / © pixabay.com

В Украине 27 мая ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, а в части областей - грозы.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

В Украине ухудшится погода

По данным синоптиков, днем 27 мая в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В центральных, южных областях и Прикарпатье прогнозируют грозы.

Из-за опасных метеорологических явлений в Украине объявлен И уровень опасности — желтый.

Какие могут быть последствия

В Укргидрометцентре предупредили, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Также возможны усложнения движения транспорта.

Украинцев призывают осторожничать во время пребывания на улице, не оставлять автомобили возле деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Раньше мы писали, что в ближайшие дни Европу накроет волна жары. Синоптики Укргидрометцентра сообщили, придет ли аномальная жара в Украину.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
120
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie