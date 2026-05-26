Сильный ветер и грозы накроют Украину: объявлен желтый уровень опасности

Сильный ветер / © pixabay.com

В Украине 27 мая ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, а в части областей - грозы.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, днем 27 мая в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В центральных, южных областях и Прикарпатье прогнозируют грозы.

Из-за опасных метеорологических явлений в Украине объявлен И уровень опасности — желтый.

Какие могут быть последствия

В Укргидрометцентре предупредили, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Также возможны усложнения движения транспорта.

Украинцев призывают осторожничать во время пребывания на улице, не оставлять автомобили возле деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

