Сильный ветер и мокрый снег: синоптики обновили прогноз погоды на выходные

На юге Украины дожди могут сопровождаться грозами.

На выходные – 11-12 ноября – активный циклон с юго-запада Европы под названием Helmoe обусловит дожди практически на всей территории Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу и воскресенье возможны сильные дожди.

Только в восточной части страны 11 ноября осадков не ожидается. Ветер будет северо-западного направления и будет достигать штормовых порывов — до 15-20, иногда даже до 25 метров в секунду.

В Карпатах из-за низкой температуры воздуха пойдет мокрый снег, также возможен сильный мокрый снег.

Температура воздуха в течение дня в субботу особо не изменится, в большинстве областей +7...+12℃, на юге +12...+17℃.

На юге Украины дожди могут сопровождаться грозами.

"В Киеве и суббота, и воскресенье ожидаются дождливыми и ветреными, дожди местами будут значительными. Непогоду усилит северо-западный сильный ветер. Температура воздуха в дневные часы составит в субботу +9℃, в воскресенье +7℃. Ожидаются магнитные бури", — добавила Диденко.

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