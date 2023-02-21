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Сильный ветер повредил ЛЭП в центральных и западных областях — Минэнерго

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1251
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Сильный ветер повредил ЛЭП в центральных и западных областях — Минэнерго

Фото: УНИАН

Энергосистема Украины продолжает стабильно работать с резервом мощности.

В Украине за последние сутки сильными порывами ветра повреждены линии электропередачи в центральных и западных регионах страны.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Больше всего повреждений – в Хмельницкой области, где обесточено около 18 тысяч потребителей. Энергетики планируют возобновить там электроснабжение.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, сегодня поколение полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии, имея достаточный резерв мощности для растущего спроса.

Напомним, на Львовщине из-за сильного ветра обесточены почти 60 сел и городов.

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Дата публикации
Просмотры
1251
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