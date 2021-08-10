Сильный ветер, снегопад и мороз: украинскую станцию "Академик Вернадский" накрыла непогода (фото)

Экспедиция подготовила запасной генератор, отключила часть аппаратуры и установила аварийный свет.

Сильный ветер, снегопад и мороз. На станцию "Академик Вернадский", расположенную рядом с Антарктическим полуостровом, пришла зима.

Впечатляющие фотографии в соцсети опубликовал Национальный антарктический научный центр.

Ночью 10 августа остров Галиндез накрыла непогода. Там поднялся ветер до 33 метров в секунду, начался снегопад, а температура воздуха опустилась до 12 градусов мороза.

"Мы вышли чистить снег, но впоследствии, чрез несколько секунд, нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии 6—7 метров. Просто сдувало с ног", — рассказал повар Артем Игнатенкo.

За ночь выпало почти два метра снега. От него здание поочередно откапывали глава станции Богдан Гаврилюк, дизелист Александр Книжатков и механик Александр Милашевский. Они подготовили дополнительный генератор, отключили определенную часть аппаратуры и установили аварийный свет.

"Но даже такая непогода не мешает 26-й украинской антарктической экспедиции выполнять свои обязанности и радоваться жизни. Как отмечается в их заметке: "За окном наконец настоящая антарктическая зима и мы встречаем ее в приподнятом настроении", — добавили в пресс-службе Национального антарктического научного центра.

Напомним, что на Волыни град засыпал туристический Свитязь. Село вблизи озера сначала изрядно заливал ливень, потом с неба посыпались ледяные шарики величиной с горох.

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