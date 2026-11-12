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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Сильный ветер, туман и ливни: синоптики рассказали, в каких областях 12 ноября будет бушевать непогода

12 ноября несколько регионов Украины накроет дождливый шторм и порывистый ветер.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в нескольких областях 12 ноября

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в нескольких областях 12 ноября / © pexels.com

В четверг, 12 ноября, атмосферные фронты принесут в Украину тёплую погоду с дождями и порывистым ветром.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 12 ноября в Украине ожидаются дожди: ночью они пройдут на востоке и в Крыму, а днём охватят большую часть территории страны. Ветер ночью будет переменного направления, а днём перейдёт на южный или юго-восточный и будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +4…+9 градусов выше нуля. В то же время на юге страны и в Прикарпатье будет значительно теплее: ночью ожидается 5–10 градусов выше нуля, а днём температура повысится до +11…+16 градусов тепла.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 12 ноября погода в Украине будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов и пониженного давления. В течение суток сохранится облачность, а южный ветер принесет влагу и относительно тёплый воздух, благодаря чему ночных морозов практически не ожидается.

Осадки различной интенсивности пройдут в большинстве регионов. Ночные дожди на западе и востоке днем распространятся на остальную территорию страны, а на юго-востоке прогнозируются сильные ливни. В Карпатском регионе возможен мокрый снег. Жителям Крыма, Запорожья и Херсонской области следует учитывать утренний и ночной туман.

Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут показывать от 0 до +5 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +3…+8 градусов. Теплее всего будет в южных областях, где дневная температура составит +8…+13 градусов выше нуля.

Погода в Украине 12 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 12 ноября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях 12 ноября: ночью в восточных областях будут порывы ветра до 15-20 м/с, днем в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях пройдут сильные дожди. В связи с этим в нескольких регионах Украины объявлен первый уровень опасности — желтый.

«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта», — отмечают синоптики.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в нескольких областях Украины 12 ноября / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в нескольких областях Украины 12 ноября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных городах Украины 12 ноября.

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