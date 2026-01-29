Силовая мобилизация на улице: в каких случаях доставка в ТЦК законна

Мобилизация в Украине 2026 / © ТСН

Усиление мобилизационных мероприятий в Украине все чаще приводит к ситуациям, когда стандартная проверка документов или остановка автомобиля перерастает в принудительное доставление мужчин в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

О правовых границах таких действий и правах граждан в комментарии РБК-Украина рассказала военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Тернова.

В соцсетях и медиа регулярно появляются сообщения о случаях, когда военнообязанных задерживают на улицах без повесток и без объяснения оснований. Один из таких инцидентов недавно произошел в Киеве.

По словам водителя и предоставленных им материалов, автомобиль остановили из-за загрязненных номерных знаков. После проверки водительского удостоверения патрульные попросили также военно-учетные документы и сообщили о намерении доставить мужчину в ТЦК якобы для прохождения военно-врачебной комиссии.

Мужчина утверждает, что состоял на специальном военном учете, не находился в розыске и не имел повестки. При этом, по его словам, к нему применили наручники и принудительно доставили в ТЦК. После проверки информации он был отпущен без мобилизации.

Хотя инцидент завершился без дальнейших последствий, сама схема действий – остановка, применение силы и доставление в ТЦК без повестки – снова подняла вопрос законности таких практик.

Как пояснила Диана Тернова, принудительное доставление в ТЦК не может заменять вручение повестки. Если военнообязанный не нарушал правила военного учета и не состоит в розыске, единственный законный способ его вызова — официальное вручение повестки.

Закон допускает принудительное доставление только в четко определенных случаях: если лицо совершило административное правонарушение в сфере военного учета, находится в розыске, не имеет при себе военно-учетных документов или отказывается получить повестку с участием полицейского. В других ситуациях такие действия незаконны.

Юрист также подчеркнула, что полицейские не имеют полномочий направлять человека на военно-врачебную комиссию. Это исключительная компетенция руководителя ТЦК и СП.

Отдельно специалисты обращают внимание на применение наручников. Закон "О Национальной полиции" разрешает использование спецсредств только в исключительных случаях - при наличии сопротивления, попытки побега, угрозы для окружения или подозрения в совершении уголовного преступления. Если таких оснований нет, применение силы может быть расценено как превышение служебных полномочий.

Кроме того, любое административное задержание должно сопровождаться составлением протокола, гарантирующего человеку право на адвоката и защиту.

Юристы также отмечают: изъятие или ограничение пользования мобильным телефоном без законных оснований неправомерно. Пребывание в ТЦК не означает автоматического запрета связи, поскольку эти учреждения не являются режимными объектами.

В случае сомнительных или незаконных действий правоохранителей специалисты советуют спокойно требовать объяснений по поводу правовых оснований задержания, фиксировать события на видео, настаивать на составлении протокола и обращаться за помощью к адвокату. При отсутствии законных оснований принудительные деяния могут быть обжалованы в правовом порядке.

Ранее сообщалось, что военнообязанным грозят штрафы от 17 тыс. грн за нарушение правил военного учета. Длительная задолженность открывает путь в исполнительную службу и арест активов. Узнайте, при каких условиях возможна конфискация имущества и как действовать, чтобы защитить свои права.