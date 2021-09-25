Силой заставлял возобновить отношения: в Одессе парень похитил свою бывшую девушку

Девушке удалось освободиться лишь обманом, пообещав снова встречаться с парнем.

В Одессе 21-летний парень посреди улицы похитил свою бывшую 19-летнюю девушку, вывез ее на автомобиле за город и там запугиванием и применением силы требовал возобновить отношения.

"О том, что на улице Михаила Грушевского неизвестный силой посадил девушку в машину и уехал, в полицию сообщили очевидцы. Через час правоохранители установили автомобиль правонарушителя и определили его маршрут. А потом задержали и самого злоумышленника", — отметили в Одесском районном управлении полиции №1.

Парень вывез похищенную девушку на киевскую трассу. После долгих разговоров и споров она солгала, что согласна возобновить отношения. Поэтому парень отвез ее обратно в город и отпустил.

"21-летний молодой человек вывез девушку на киевскую трассу, где, применяя силу, потребовал возобновить отношения. В случае отказа парень пригрозил, что запрет потерпевшую в каком-то отдаленном населенном пункте. Девушка сделала вид, что согласилась, и тогда преступник вернулся в Одессу и высадил ее на одной из улиц города", — сообщили в полиции.

Парня задержали. Выяснилось, что он уже имеет судимости за имущественные преступления

"Сейчас он находится в следственном изоляторе, ему инкриминируют незаконное лишение свободы и похищение человека с причинением ему физических повреждений, что предусмотрено ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины. Согласно законодательству, подозреваемому грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы", — рассказал начальник следственного отдела отделения полиции №4 Одесского райуправления милиции №1 Ярослав Клинч.

Напомним, на Полтавщине неизвестные прямо посреди трассы похитили дочь местных депутатов, которая ехала на учебу в Киев. Девушку больше двух недель держали в заложниках, а от ее родителей требовали передать 470 тысяч долларов в биткоинах. Те решили обратиться к правохранителям. Развязка этой истории оказалась еще более неожиданной, чем казалось сначала. Девушку "заказал" парень, который жестоко зарезал ножом подругу пленницы.

Новости Украины: кем оказался организатор похищения дочери депутатов в Полтавской области

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