"Силой заставляли подписать документы": в Харькове задержали банду, которая похищала людей и отнимала у них недвижимость

Четверо местных жителей имеют "за плечами" криминальный опыт.
В Харькове правоохранители задержали группировку, которая отнимала у пенсионеров и одиноких людей их недвижимость.
Об этом на своей странице в соцсети написал екс-начальник Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель.
Как стало известно, задержание силовики провели днем 5 октября на перекрестке улиц Плеханова и Молочная. Там правоохранители остановили легковой автомобиль, в котором находились четыре человека: двое мужчин и две женщины.
Их вытащили из машины и надели на них наручники. По данным копов, задержанные — вымогатели. Они похищали людей и заставляли их подписывать документы с отказом от своей недвижимости.
"Четверо местных жителей имеют "за плечами" большой криминальный опыт. Они действовали по четко разработанному и продуманному плану. В жертвы выбирали одиноких граждан и лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Цель — в любой способ завладеть их имуществом. Для этого они похищали потерпевших и силой заставляли подписать документы, на основании которых в дальнейшем переоформляли недвижимость", — рассказал Андрей Рубель.
Также во время спецоперации правоохранители освободили потерпевшего.
Напомним, что в Харькове насильника пятерых девушек приговорили к 12 годам заключения.