Силы обороны атаковали ряд объектов в РФ: чем они важны

Силы обороны в ночь на 24 сентября атаковали ряд важных объектов на территории РФ. Попадания и пожары зафиксированы на НПЗ в Башкортостане и Волгоградской области. Также под удар попало производство БПЛА на Белгородщине.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Что известно об ударах

В частности, атаковано нефтеперерабатывающее предприятие «Газпром Нефтехим-Салават» в Башкортостане. Там повреждена установка первичной переработки нефти «ЭЛОУ-АВТ-6». На заводе идет пожар.

«Это предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России», — подчеркнули в Генштабе.

Поражение потерпели также объекты в Волгоградской области РФ:

нефтеперекачивающая станция «Кузьмичи-1», являющаяся частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы РФ;

нефтеперекачивающая станция «Зензеватка», обеспечивающая транспортировку нефти через магистральный нефтепровод «Куйбышев—Тихорец».

Отмечается, что минувшей ночью был нанесен удар по производству БПЛА в н.п. Валуйки в Белгородской области РФ. Там фиксируется попадание, вспыхнул пожар. Информация о результатах и степени поражения, вероятно, будет опубликована впоследствии.

Генштаб также прокомментировал удар 22 сентября по Астраханскому газоперерабатывающему заводу. Повреждены участки производства, что повлекло за собой остановку части производственного процесса.

«Этот ГПЗ является одним из крупнейших в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в РФ, обеспечивая до 66% российского производства. Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн. тонн в год», — детализировали в ведомстве.

Напомним, в ночь на 20 сентября неизвестные дроны атаковали российский Саратов. По всей видимости, на местном НПЗ вспыхнул пожар.

О звуках взрывов и вспышках в небе сообщили местные, а затем в Сети появились кадры с места событий. Видился пожар, но точной информации о горящем не сообщалось. Предварительно возгорание могло произойти на местном нефтеперерабатывающем заводе, но данные нуждаются в подтверждении.