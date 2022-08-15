"Силы обороны и ВСУ навеки похоронят эту компанию": военный эксперт об обстреле базы "вагнеровцев" в Попасной

Украинская сторона пока официально не подтвердила свою причастность к "взлету в воздух" штаба оккупантов.

Об этом в своем комментарии ТСН отметил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Есть информация о нанесении удара, но она не подтверждается ни украинской стороной официально, ни российской. Но если это произошло и там пострадала техника, вооружение и непосредственно наемники, которые совершают преступления против Украины – это, конечно, хорошо для нас. Эти наемники выполняют большую роль" Учитывая то, что в России не начиналась мобилизация, хотя есть все признаки скрытой мобилизации.Для того чтобы поддерживать свои наступательные активности Россия достаточно активно привлекает частную военную компанию "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер") для того чтобы они проводили непосредственные наступательные действия против украинских сил. Если раньше считалось, что в эту компанию можно было попасть, пройдя строгий отбор, то сейчас уменьшены критерии этого отбора. Была информация, что берут даже из мест лишения свободы", — говорит эксперт.

Он добавил, что компания ведет активный набор в свои ряды боевиков с территории всего бывшего Советского союза. "Вагнеровцы" активно участвуют в боях, где бы они ни происходили.

"Очень много, кстати, их погибло. Они понесли колоссальные потери — самые большие за время создания этой компании. Уверен, что Силы обороны и ВСУ создадут им такие условия, что навеки похоронят эту компанию", — резюмировал эксперт.

Напомним, что ВСУ ударили по штабу "Вагнера" в Попасной, там мог быть их вожак Пригожин.

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