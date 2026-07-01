Силы обороны "минунули" еще один мост в Донецкой области: что известно (фото)

Фото иллюстрированное / © из соцсетей

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На временно оккупированной территории Донбасса уничтожен мост на трассе Мариуполь — Донецк. Этот маршрут имел важное значение для обеспечения оккупантов между оккупированным Мариуполем, Донецком и тыловыми районами.

Об этом пишет «Киев 24».

Трасса Мариуполь — Донецк является одним из ключевых логистических маршрутов, используемых российскими войсками для перемещения личного состава, военной техники, боеприпасов и материального обеспечения.

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Именно поэтому любые повреждения транспортной инфраструктуры в этом направлении могут влиять на скорость военной логистики.

Разрушенный мост / © Фото из открытых источников

По предварительной информации, разрушение моста может существенно усложнить опрокидывание техники и поставки для оккупационных войск.

Также возможны задержки с доставкой боеприпасов и обеспечением действующих на этом направлении подразделений.

Разрушенный мост / © Фото из открытых источников

Удары по оккупантах — последние новости

Напомним, с утра 1 июля неизвестные беспилотники атаковали российскую Пензу. В городе слышали звуки взрывов, зафиксированы «прилеты». Аэропорт остановил работу, в регионе был введен план «Ковер». По данным OSINT-пабликов, попадание произошло по подшипниковому заводу и заводу «Маяк», работающим на российский ВПК. Губернатор сообщил об отраженной атаке.

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Также Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе — одному из крупнейших российских производителей смазочных масел. Президент Владимир Зеленский подтвердил атаку на объект в Пензе, производящий компоненты для ракетного вооружения. Оба удара были нанесены дальнобойными средствами в ответ на российскую агрессию.

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