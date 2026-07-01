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- Украина
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Силы обороны "минунули" еще один мост в Донецкой области: что известно (фото)
ЭНаправление Мариуполь — Донецк имело важное значение для снабжения российских войск.
На временно оккупированной территории Донбасса уничтожен мост на трассе Мариуполь — Донецк. Этот маршрут имел важное значение для обеспечения оккупантов между оккупированным Мариуполем, Донецком и тыловыми районами.
Об этом пишет «Киев 24».
Трасса Мариуполь — Донецк является одним из ключевых логистических маршрутов, используемых российскими войсками для перемещения личного состава, военной техники, боеприпасов и материального обеспечения.
Именно поэтому любые повреждения транспортной инфраструктуры в этом направлении могут влиять на скорость военной логистики.
По предварительной информации, разрушение моста может существенно усложнить опрокидывание техники и поставки для оккупационных войск.
Также возможны задержки с доставкой боеприпасов и обеспечением действующих на этом направлении подразделений.
Удары по оккупантах — последние новости
Напомним, с утра 1 июля неизвестные беспилотники атаковали российскую Пензу. В городе слышали звуки взрывов, зафиксированы «прилеты». Аэропорт остановил работу, в регионе был введен план «Ковер». По данным OSINT-пабликов, попадание произошло по подшипниковому заводу и заводу «Маяк», работающим на российский ВПК. Губернатор сообщил об отраженной атаке.
Также Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе — одному из крупнейших российских производителей смазочных масел. Президент Владимир Зеленский подтвердил атаку на объект в Пензе, производящий компоненты для ракетного вооружения. Оба удара были нанесены дальнобойными средствами в ответ на российскую агрессию.