Силы обороны на земле потрепали оккупантов в Мелитополе и Херсоне, а украинские пилоты с воздуха набрасывали им "люлей"

Украинские защитники за прошедшие сутки хорошо отработали по местам скопления оккупантов и вражеской техники.

Уничтожены вражеские склады, грузовые автомобили и ЗРК.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Херсоне было уничтожено и выведено из строя 7 грузовиков Урал, в Мелитополе уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов. В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.

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В течение суток подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледарь, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское.

Авиация Сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Утраты неприятеля уточняются.

Ракетные войска и артиллерия разили 5 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 склада с боеприпасами, а также более 10 отдельных важных целей.

Напомним, в Одессе в понедельник, 26 сентября, раздались взрывы.

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