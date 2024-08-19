Силы Обороны освободили три населенных пункта в Курской области РФ и продвинулись еще в одном — Deep State

Уточнена линия столкновения западнее Нью-Йорка.
Карта боевых действий на фронте обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Силы Обороны уволили Апанасовку, Снагость, Отрубу и продвинулись в Ольговке.
В то же время враг продвинулся возле Песчаного, Нудного, Николаевки, Железнянского, Новожеланного, в Нелиповке и Нью-Йорке.
"Уточнена линия столкновения западнее Нью-Йорка", — говорится в сообщении.
Напомним, глава военной администрации Сум Алексей Дрозденко заявил, что операция Украины в Курской области России является лишь частью более широкой военной кампании.
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