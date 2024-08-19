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Силы Обороны освободили три населенных пункта в Курской области РФ и продвинулись еще в одном — Deep State

Силы Обороны освободили три населенных пункта в Курской области РФ и продвинулись еще в одном — Deep State

ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Уточнена линия столкновения западнее Нью-Йорка.

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Силы Обороны уволили Апанасовку, Снагость, Отрубу и продвинулись в Ольговке.

В то же время враг продвинулся возле Песчаного, Нудного, Николаевки, Железнянского, Новожеланного, в Нелиповке и Нью-Йорке.

"Уточнена линия столкновения западнее Нью-Йорка", — говорится в сообщении.

Напомним, глава военной администрации Сум Алексей Дрозденко заявил, что операция Украины в Курской области России является лишь частью более широкой военной кампании.

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