Силы обороны отбросили россиян на юге, но оккупанты давят на Донецкой области: карта Deep State
Украинские военные отвергли российских оккупантов вблизи Калиновского и Тернового, однако враг смог продвинуться на нескольких горячих направлениях в Донецкой области.
Ситуация на линии фронта остается очень динамичной. Украинские защитники демонстрируют успехи на южном направлении , однако российские войска продолжают массированно давить на Донбассе.
Об этом пишет DeepState.
Удачи Сил обороны на юге
По обновленным данным аналитиков, украинским военным удалось отбросить противника на южном фронте – на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
«Силы Обороны отвергли противника вблизи Калиновского и Терново», — отмечают аналитики.
Там наши защитники продолжают активные действия для стабилизации линии столкновения и вытеснения врага с ранее захваченных позиций.
Продвижение врага в Донецкой области
В то же время, ситуация в Донецкой области остается очень сложной. русские войска смогли продвинуться конкретно в городе Покровск.
Кроме того, оккупанты имеют частичные успехи на Лиманском и Северском направлениях. Зафиксировано продвижение врага в Свято-Покровском и вблизи Платоновки Донецкой области.
Также аналитики сообщают об обострении на Краматорском направлении. Там русские захватчики продвинулись вблизи Бондарного и в Привилле.
Тактические успехи ВСУ на южном фронте
Напомним, ранее украинские военные сообщали о тактических успехах на юге, в частности в направлении населенных пунктов Павловка, Успеновка, Терново и Терноватое. Это стало возможным благодаря тщательной подготовке и проблемам со связью у врага.
Однако офицеры ВСУ предостерегают от чрезмерного оптимизма, отмечая, что окно возможностей для продвижения может быстро закрыться, если враг подтянет новые резервы.
Также на днях стало известно , что Силы обороны Украины проводят ряд контратаковых и штурмовых действий на южном фронте, чтобы остановить продвижение противника и не дать ему закрепиться на новых позициях.
По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, украинские военные активно отбивают «серую зону» и подтягивают резервы. Несмотря на напряженную ситуацию, защитники делают все возможное для улучшения своего тактического положения и стабилизации столкновения.