Силы обороны поразили командные пункты россиян в районе Донецка: подробности

Потери РФ / © Associated Press

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Силы обороны Украины в ночь на 27 августа нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, в районе Донецка ракетами воздушного базирования поражен основной и запасной командные пункты противника.

Об этом сообщили в Силах обороны Украины.

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Что известно о последствиях

Кроме того, украинские военные нанесли удары по другим объектам российских войск. В районе Чонгара Херсонской области поражено ремонтно-восстановительное подразделение противника, а в Оленовке на временно оккупированном Крыму — пункт управления беспилотниками.

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Также зафиксировано поражение районов сосредоточения личного состава российских окупантов вблизи Новопетровки Запорожской области и Востока на территории временно оккупированного Крыма.

Степень нанесенного противнику ущерба и его потери уточняются.

Украинские военные также уточнили последствия удара по нефтеперерабатывающему заводу «Афипский» в Краснодарском крае РФ, нанесенном 25 августа.

По результатам анализа дополнительных данных подтверждены повреждения установки ЭЛОУ АТ, установки газофракционирования и участка трубопровода.

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В Силах обороны отметили, что работа по уничтожению и поражению ключевых объектов противника продолжается.

Ранее Зеленский сообщил, что за сутки украинские военные поразили 16 объектов на территории России. Среди целей была нефтяная инфраструктура, которую президент назвал частью российского «нефтяного кошелька», финансирующего войну. Также под ударами оказались российские аэродромы, ракетное подразделение, военное предприятие и логистические объекты, а также инфраструктура, используемая РФ для атак по Украине. Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит наносить ответные удары, чтобы ослаблять военный потенциал России и повышать для агрессора цену войны.

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