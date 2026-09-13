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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Силы обороны поразили место запуска российских дронов и средства ПВО: в Генштабе рассказали об ударах

Россияне понесли потери благодаря точным ударам ВСУ по стратегическим объектам врага.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Силы обороны Украины на протяжении 12 сентября и в ночь на 13 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск. Речь идет о поражениях на территории Украины и России.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что известно

В частности, в оккупированном Донецке украинские военные поразили объект, где россияне хранили, готовили и запускали ударные беспилотники.

Еще несколько целей поражено на временно оккупированных территориях Херсонской области и Крыма. В районах Железного Порта, Скадовска, Черноморского и Оленевки были поражены наземные ретрансляторы, которые российские военные используют для управления ударными БПЛА типа Герань и Гербера.

В Оленовке также уничтожен или поврежден антенный комплекс противника.

В Брянской области РФ украинские силы поразили российскую радиолокационную станцию сопровождения целей в районе населённого пункта Ровны. Вблизи Речицы был нанесен удар по месту хранения русского вооружения и военной техники.

В Генштабе подчеркнули, что украинские военные продолжают наносить удары по важным военным целям российской армии.

Напомним, Силы спецопераций Украины совершили глубокую атаку с начала полномасштабной войны. Украинские дроны прошли более 3000 км и поразили Новоуренгойский и Пуровский газовые заводы в Ямало-Ненецком округе РФ. Эти компании имеют принципиальное значение для русской газоконденсатной отрасли и приносят значимые доходы в бюджет России.

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