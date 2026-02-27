Силы обороны поразили нефтебазу в Луганске и склады на оккупированной части Донбасса

Поражены нефтебаза и ряд других логистических объектов противника / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В ночь на 27 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по объектам военно-экономического потенциала российского агрессора. В частности, была поражена нефтебаза «Луганская» на временно оккупированной территории.

Удар по Луганску и пожар

По данным Генерального штаба ВСУ, нефтебаза в оккупированном Луганске напрямую задействована в обеспечении российских войск. На объекте зафиксирован масштабный пожар. В настоящее время степень нанесенного ущерба и окончательные последствия поражения уточняются.

Другие цели на ТОТ Донетчины и Херсонщины

Кроме Луганска, украинские защитники отработали по другим стратегическим точкам врага:

Донецкая область: нанесено огневое поражение по составам горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Мариуполь, Новоторецкое и Коптево .

Херсонская область: вблизи Райского поражен пункт управления вражескими беспилотниками.

«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российских захватчиков», — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что удары по тыловой логистике врага являются частью стратегии по обескровлению оккупационных группировок перед активными действиями на фронте.

Ранее сообщалось, что дроны ударили по нефтебазе «Хохольская» в России.