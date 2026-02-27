- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
Силы обороны поразили нефтебазу в Луганске и склады на оккупированной части Донбасса
Нефтебаза «Луганская» на временно оккупированной территории Луганской области задействована в обеспечении войск российского агрессора.
В ночь на 27 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по объектам военно-экономического потенциала российского агрессора. В частности, была поражена нефтебаза «Луганская» на временно оккупированной территории.
Удар по Луганску и пожар
По данным Генерального штаба ВСУ, нефтебаза в оккупированном Луганске напрямую задействована в обеспечении российских войск. На объекте зафиксирован масштабный пожар. В настоящее время степень нанесенного ущерба и окончательные последствия поражения уточняются.
Другие цели на ТОТ Донетчины и Херсонщины
Кроме Луганска, украинские защитники отработали по другим стратегическим точкам врага:
Донецкая область: нанесено огневое поражение по составам горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Мариуполь, Новоторецкое и Коптево.
Херсонская область: вблизи Райского поражен пункт управления вражескими беспилотниками.
«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российских захватчиков», — подчеркнули в Генштабе.
Напомним, что удары по тыловой логистике врага являются частью стратегии по обескровлению оккупационных группировок перед активными действиями на фронте.
Ранее сообщалось, что дроны ударили по нефтебазе «Хохольская» в России.