ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

Силы обороны поразили нефтебазу в Луганске и склады на оккупированной части Донбасса

Нефтебаза «Луганская» на временно оккупированной территории Луганской области задействована в обеспечении войск российского агрессора.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Поражены нефтебаза и ряд других логистических объектов противника

Поражены нефтебаза и ряд других логистических объектов противника / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В ночь на 27 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по объектам военно-экономического потенциала российского агрессора. В частности, была поражена нефтебаза «Луганская» на временно оккупированной территории.

Удар по Луганску и пожар

По данным Генерального штаба ВСУ, нефтебаза в оккупированном Луганске напрямую задействована в обеспечении российских войск. На объекте зафиксирован масштабный пожар. В настоящее время степень нанесенного ущерба и окончательные последствия поражения уточняются.

Другие цели на ТОТ Донетчины и Херсонщины

Кроме Луганска, украинские защитники отработали по другим стратегическим точкам врага:

  • Донецкая область: нанесено огневое поражение по составам горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Мариуполь, Новоторецкое и Коптево.

  • Херсонская область: вблизи Райского поражен пункт управления вражескими беспилотниками.

«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российских захватчиков», — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что удары по тыловой логистике врага являются частью стратегии по обескровлению оккупационных группировок перед активными действиями на фронте.

Ранее сообщалось, что дроны ударили по нефтебазе «Хохольская» в России.

Дата публикации
Количество просмотров
73
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie