Силы обороны поразили нефтебазу в Волгоградской области РФ - подробности атаки

Фото иллюстративное / © aa.com.tr

Силы обороны Украины в ночь на 10 января нанесли поражение по нефтебазе в Волгоградской области Российской Федерации, а также по ряду военных целей российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации Генштаба, в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора украинские подразделения поразили нефтебазу «Жутовская», расположенную в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Отмечается, что эта нефтебаза была привлечена к обеспечению горючим подразделений оккупационных войск.

«Цель поражена, степень нанесенного ущерба уточняется», — говорится в сообщении.

Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области был поражен склад беспилотных летательных аппаратов подразделения из состава 19-й мотострелковой дивизии российских войск.

Также Силы обороны Украины нанесли поражение по пункту управления БпЛА противника в районе Покровска Донецкой области.

Кроме этого, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен ряд других целей противника. В частности, зафиксировано попадание по месту сосредоточения личного состава 76-й десантно-штурмовой дивизии в населенном пункте Кураховка, по командно-наблюдательному пункту подразделения танкового батальона той же дивизии в населенном пункте Горняк, а также по пункту управления подразделения из состава 41-й армии РФ в районе Горняка.

В Генштабе отметили, что во всех указанных случаях зафиксировано попадание ударных беспилотников по определенным целям. Информация о потерях противника пока уточняется.

«Силы обороны Украины продолжают планомерные действия по снижению наступательного и военно-экономического потенциала российских оккупационных войск и принуждения Российской Федерации к прекращению вооруженной агрессии против Украины», — рассказали в Генеральном штабе.

Напомним, ранее мы писали о том, что 6 января ударные беспилотники Сил обороны Украины поразили нефтебазу в городе Усмань Липецкой области.