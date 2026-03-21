Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове: Генштаб раскрыл детали
По предварительной информации, повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.
В ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли поражение по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в России.
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Указанное предприятие обеспечивает переработку нефти и производство горюче-смазочных материалов, используемых для нужд оккупационной армии.
Саратовский НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн. тонн.
По предварительной информации, повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
В Генштабе заверили, что Силы обороны Украина будет продолжать поражать важные объекты противника до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
Напомним, в ночь на 14 марта беспилотники атаковали объекты в Краснодарском крае России. Под удар попали Афипский нефтеперерабатывающий завод и порт «Кавказ», где сообщают о пожарах и повреждениях судна.