Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове: Генштаб раскрыл детали

Поражен нефтеперерабатывающий завод в Саратове / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

В ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли поражение по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в России.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Указанное предприятие обеспечивает переработку нефти и производство горюче-смазочных материалов, используемых для нужд оккупационной армии.

Реклама

Саратовский НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн. тонн.

По предварительной информации, повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В Генштабе заверили, что Силы обороны Украина будет продолжать поражать важные объекты противника до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Реклама

Напомним, в ночь на 14 марта беспилотники атаковали объекты в Краснодарском крае России. Под удар попали Афипский нефтеперерабатывающий завод и порт «Кавказ», где сообщают о пожарах и повреждениях судна.