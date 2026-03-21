ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове: Генштаб раскрыл детали

По предварительной информации, повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли поражение по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в России.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Указанное предприятие обеспечивает переработку нефти и производство горюче-смазочных материалов, используемых для нужд оккупационной армии.

Саратовский НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн. тонн.

По предварительной информации, повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В Генштабе заверили, что Силы обороны Украина будет продолжать поражать важные объекты противника до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, в ночь на 14 марта беспилотники атаковали объекты в Краснодарском крае России. Под удар попали Афипский нефтеперерабатывающий завод и порт «Кавказ», где сообщают о пожарах и повреждениях судна.

Дата публикации
Количество просмотров
107
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie