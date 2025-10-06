- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 590
- Время на прочтение
- 2 мин
Силы обороны поразили ряд объектов оккупантов в России и Крыму: детали от Генштаба
В ночь на 6 октября подразделения Сил обороны поразили инфраструктуру завода имени Я.М. Свердлова в России и мощности морского нефтяного терминала в Феодосии. На местах зафиксированы пожары и взрывы.
В ходе ночной операции 6 октября Силы обороны поразили предприятие «Завод им. Я.М. Свердлова». Это один из крупных российских изготовителей взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов. В районе цели раздались многочисленные взрывы и начался пожар.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
Также попадание зафиксировали по мощностям АО «Морской нефтяной терминал» в Феодосии (оккупированный Крым). На территории объекта вспыхнул масштабный пожар.
«На временно оккупированной территории украинского Крыма есть попадание по складу боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии РФ», — говорится в материале.
Результаты части поражений объектов государства-агрессорки уточняются.
Что известно об объектах
Завод им. Я.М. Свердлова — предприятие, которое производит взрывчатые вещества и обеспечивает широкий спектр боеприпасов, в частности, авиационные и артиллерийские снаряды, авиабомбы и боевые части для ракетных и противотанковых систем. Поражение таких объектов, по информации оборонного ведомства, направлено на снижение наступательного потенциала противника и его способности наносить ракетно-бомбовые удары.
Морской нефтяной терминал (Феодосия) — многофункциональный комплекс для перевалки нефти и нефтепродуктов между железной дорогой, автомобильным и морским транспортом. Генштаб отмечает его причастность к обеспечению российской армии на временно оккупированной территории Крыма.
Генштаб сообщает, что Силы обороны продолжают меры по снижению военно-экономического потенциала российских оккупантов.
Ранее в Генштабе сообщили обновленные потери России в войне против Украины.
Так, ВСУ ликвидировали уже 1116340 солдат армии РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1 090 военных.
Потери в технике составляют:
танков — 11235 (+5)
боевых бронированных машин — 23313 (+14)
артиллерийских систем — 33464 (+18)
РСЗО — 1516
средств ПВО — 1223 (+1)
самолетов — 427
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 67226 (+363)
крылатых ракет — 3841 (+38)
кораблей / катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 63496 (+63)
специальной техники — 3971.