Силы обороны поразили ряд объектов оккупантов в России и Крыму: детали от Генштаба

Поражены объекты РФ

В ходе ночной операции 6 октября Силы обороны поразили предприятие «Завод им. Я.М. Свердлова». Это один из крупных российских изготовителей взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов. В районе цели раздались многочисленные взрывы и начался пожар.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Также попадание зафиксировали по мощностям АО «Морской нефтяной терминал» в Феодосии (оккупированный Крым). На территории объекта вспыхнул масштабный пожар.

«На временно оккупированной территории украинского Крыма есть попадание по складу боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии РФ», — говорится в материале.

Результаты части поражений объектов государства-агрессорки уточняются.

Что известно об объектах

Завод им. Я.М. Свердлова — предприятие, которое производит взрывчатые вещества и обеспечивает широкий спектр боеприпасов, в частности, авиационные и артиллерийские снаряды, авиабомбы и боевые части для ракетных и противотанковых систем. Поражение таких объектов, по информации оборонного ведомства, направлено на снижение наступательного потенциала противника и его способности наносить ракетно-бомбовые удары.

Морской нефтяной терминал (Феодосия) — многофункциональный комплекс для перевалки нефти и нефтепродуктов между железной дорогой, автомобильным и морским транспортом. Генштаб отмечает его причастность к обеспечению российской армии на временно оккупированной территории Крыма.

Генштаб сообщает, что Силы обороны продолжают меры по снижению военно-экономического потенциала российских оккупантов.

Ранее в Генштабе сообщили обновленные потери России в войне против Украины.

Так, ВСУ ликвидировали уже 1116340 солдат армии РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1 090 военных.

Потери в технике составляют:

